Сегодня в Калмыкии стартует II этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023»

Она проводится в рамках реализации положений Стратегии государственной антинаркотической политики на территории Республики. В ходе проведения операции будет организована разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством России за их незаконный оборот. Предусмотрен цикл обучающих мероприятий с подростками и их родителями.

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