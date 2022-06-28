19 января, 07:43
Сегодня в Элисте исполняющий обязанности руководителя Следственного Управления Следственного Комитета России по Калмыкии Денис Конов проведет личный прием граждан
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Об этом сообщает пресс–служба ведомства. Предварительная запись осуществляется по телефонам – 3–84–33, 3–83–51. Вопросы, связанные с процедурой приема, можно уточнить по этим же номерам.
Об этом сообщает пресс–служба ведомства. Предварительная запись осуществляется по телефонам – 3–84–33, 3–83–51. Вопросы, связанные с процедурой приема, можно уточнить по этим же номерам.
При личном приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность.
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