Сегодня в Элисте исполняющий обязанности руководителя Следственного Управления Следственного Комитета России по Калмыкии Денис Конов проведет личный прием граждан

Об этом сообщает пресс–служба ведомства. Предварительная запись осуществляется по телефонам – 3–84–33, 3–83–51. Вопросы, связанные с процедурой приема, можно уточнить по этим же номерам.



При личном приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность.