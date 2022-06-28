8 февраля, 07:55
Сегодня свой 70 – летний юбилей отмечает поэт – песенник, член Союза писателей, член Союза композиторов Калмыкии Иван Убушаев
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Он родился в селе Джалыково, и именно на этой земле истоки его творчества. Сельский учитель Иван Убушаев, еще в юности начал писать стихи, а затем и музыку. Первый опыт оказался удачным. У него вышло несколько поэтических сборников, один из них был назван очень символично– "Притяжение добра".
Он родился в селе Джалыково, и именно на этой земле истоки его творчества. Сельский учитель Иван Убушаев, еще в юности начал писать стихи, а затем и музыку. Первый опыт оказался удачным. У него вышло несколько поэтических сборников, один из них был назван очень символично– "Притяжение добра".
Сегодня его песни известны в народе. Одна из них "Худ овгня дун", написанная в конце 90-х, стала визитной карточкой любой свадьбы.
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