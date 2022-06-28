10 февраля, 07:22
Сегодня народному поэту Калмыкии Алексею Балакаеву исполнилось бы 95 лет
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В Элисте в библиотеке, которая носит его имя состоится мероприятие, приуроченное к этой дате. Школьники смогут поближе познакомиться с творчеством известного писателя, прозаика и драматурга, а также узнают о нём от родных, коллег и тех, кто был с ним знаком.
В Элисте в библиотеке, которая носит его имя состоится мероприятие, приуроченное к этой дате. Школьники смогут поближе познакомиться с творчеством известного писателя, прозаика и драматурга, а также узнают о нём от родных, коллег и тех, кто был с ним знаком.
Там также будет организована выставка, посвященная его жизни и творческому пути.
Фото: kalmnlib.ru
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