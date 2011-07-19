Сегодня на выставке «Россия» День сельского хозяйства.

Он проходит в рамках Форума национальных достижений. Стенд Калмыкии сегодня посетили 1 заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, а также заместители министра Андрей Разин и Марина Афонина. Тимур Гаваев представил им выставку продукции сельского хозяйства и рассказал о достижениях АПК республики: В 2022 г. и 2023 г. аграриями собраны рекордные урожаи зерна – 729,5 тыс. тонн и 831 тыс. тонн. Калмыкия вошла в десятку регионов России, перевыполнивших план по посевам сельскохозяйственных культур. Стабилизировалась ситуация с численностью овцепоголовья. На 1 января (в сравнении с соответствующим периодом 2023 г.) в хозяйствах Калмыкии поголовье КРС увеличилось на 3,5% и составило 308,6 тыс. голов. Реализуются инвестиционные проекты, открылся дилерский центр МТЗ, начата работа по борьбе с опустыниванием, активно реализуются проекты комплексного развития сельских территорий и многое другое. Руководство Минсельхоза России высоко оценило развитие АПК Калмыкии за 2023 год Планируется, что руководитель ведомства Дмитрий Патрушев вручит награды лучшим работникам отрасли. Глава Минсельхоза расскажет о масштабных изменениях, которые произошли за последние десятилетия, и основных задачах на ближайшие годы.