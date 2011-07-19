Сегодня на выставке - форуме «Россия» состоится совместный концерт «Древо дружбы».

Артисты трёх буддийских регионов России — Тувы, Бурятии и Калмыкии познакомят гостей выставки с тонкостями встречи Нового года по лунному календарю: тувинского Шагаа, бурятского Сагаалгана и калмыцкого Цаган Сара. Участие в программе примут бурятский театр «Байкал», калмыцкий - «Ойраты» и тувинский коллектив национального театра музыки и танца «Саяны», а также группа «Аян».

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