Сегодня элистинцы могут предложить общественную территорию в столице для благоустройства в 2025 году

Как нам сообщили в пресс-службе городской администрации, сделать это можно будет в одном из 11 пунктов сбора в Элисте. Адреса вы видите сейчас на телеэкранах. Предложить общественную территорию, которая нуждается в благоустройстве, можно до конца января.

Напомним, работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего за годы его реализации в Калмыкии преобразились 46 общественных пространств. В 2023 году победителями стали еще 12 муниципалитетов.