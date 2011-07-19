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18 января, 10:07

Сегодня элистинцы могут предложить общественную территорию в столице для благоустройства в 2025 году

Сегодня элистинцы могут предложить общественную территорию в столице для благоустройства в 2025 году

Как нам сообщили в пресс-службе городской администрации, сделать это можно будет в одном из 11 пунктов сбора в Элисте. Адреса вы видите сейчас на телеэкранах. Предложить общественную территорию, которая нуждается в благоустройстве, можно до конца января.

Напомним, работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего за годы его реализации в Калмыкии преобразились 46 общественных пространств. В 2023 году победителями стали еще 12 муниципалитетов.

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