Сегодня 70-летие отмечает Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Валерий Очиров

Выпускник Сызраньского высшего военного авиационного училища, он прошел путь от простого летчика до первого заместителя командующего авиацией сухопутных войск России.

Принимал участие в боевых действиях в Афганистане, совершил 867 боевых вылетов. В 85 году удостоен золотой Звезды Героя. Был народным депутатом СССР, заместителем председателя Комитета Верховного Совета по делам обороны и безопасности. Валерий Очиров всегда с готовностью встречался с молодежью, особенно с будущими летчиками, рассказывал о своем боевом пути.

Он был и отсеется примером мужества, патриотизма и верности выбранной стезе. Сейчас Очиров - главный консультант МВД России по вопросам взаимодействия с таможенными и налоговыми органами, Комитетом по валютному контролю. И по-прежнему верно служит Отечеству. Калмыкия по праву гордится своим легендарным земляком.