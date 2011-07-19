Сегодня 19 октября отмечается Всероссийский день лицеиста

Этот праздник обязан своим появлением учебному заведению, которое известно каждому образованному человеку в России. Именно 19 октября 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию.



В наши дни 19 октября стал Всероссийским днем лицеиста. В календарь праздничных дат он вошёл в 1990 годах, когда в систему российского образования вновь вернулось понятие "лицей".



Сегодня этот День во многих российских лицеях и других учебных заведениях отмечается различными торжественными и праздничными мероприятиями — творческими вечерами, открытыми уроками, тематическими выставками, концертами. Подробнее смотрите в дневных выпусках Вестей.