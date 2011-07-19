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9 февраля, 14:10

Сделать Калмыкию привлекательной для ведения бизнеса.

Сделать Калмыкию привлекательной для ведения бизнеса.
Для этого в регион привлекли более 4 млрд внебюджетных инвестиций. Как отметил Глава республики Бату Хасиков, в интервью известному телеведущему «России 1» Владимиру Соловьеву в эфире программы «Полный контакт» в его телеграмканале. Главная цель - сделать Калмыкию аграрно-индустриальной и высокотехнологичной республикой. За прошедший год количество предпринимателей в регионе увеличилось вдвое, с 11 до 20 тысяч. Калмыкия занимает 1 место в стране по этому показателю. Активно работает Фонд развития Республики, им поддержано более 150 проектов и создано более 2 тысяч рабочих мест. За прошлый год поступления в бюджет с применением упрощенной системы налогообложения увеличились вдвое и составили 2,5 млрд.руб. Также Бату Хасиков сообщил, что индивидуальная программа социально-экономического развития Калмыкии будет продлена еще на пять лет. В регионе продолжится работа по созданию комфортных для бизнеса условий. Как отметил на форуме под эгидой «Опоры России» прокурор республики Виталий Семенченко, надзор за соблюдением прав предпринимателей - одно из наиболее приоритетных направлений деятельности ведомства.

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