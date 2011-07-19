11 октября, 13:27
Российский Красный крест начал сбор средств в поддержку семей мобилизованных и военнослужащих
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Он пройдет в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Участники благотворительных организаций подготовят гуманитарные наборы, основываясь на потребностях семей военнослужащих.
Он пройдет в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Участники благотворительных организаций подготовят гуманитарные наборы, основываясь на потребностях семей военнослужащих.
Также будет оказана адресная помощь. Получить психосоциальную поддержку в Российском Красном кресте можно уже сейчас по телефонам горячей линии. Пожертвования принимают на сайтах help.redcross.ru и мывместе.рф.
Фото из телеграм-канала Российский Красный Крест.
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