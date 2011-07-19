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11 октября, 13:27

Российский Красный крест начал сбор средств в поддержку семей мобилизованных и военнослужащих

Российский Красный крест начал сбор средств в поддержку семей мобилизованных и военнослужащих

Он пройдет в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Участники благотворительных организаций подготовят гуманитарные наборы, основываясь на потребностях семей военнослужащих.

Также будет оказана адресная помощь. Получить психосоциальную поддержку в Российском Красном кресте можно уже сейчас по телефонам горячей линии. Пожертвования принимают на сайтах help.redcross.ru и мывместе.рф.

Фото из телеграм-канала Российский Красный Крест.

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