Российский Красный крест начал сбор средств в поддержку семей мобилизованных и военнослужащих

Он пройдет в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Участники благотворительных организаций подготовят гуманитарные наборы, основываясь на потребностях семей военнослужащих.



Также будет оказана адресная помощь. Получить психосоциальную поддержку в Российском Красном кресте можно уже сейчас по телефонам горячей линии. Пожертвования принимают на сайтах help.redcross.ru и мывместе.рф.



Фото из телеграм-канала Российский Красный Крест.