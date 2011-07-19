Ритуал освящения трех реконструированных знамен наших предков — Дайчин Тенгри, Эсельбейн Сайн-ка и знамени, дарованного Елизаветой Петровной калмыцкому хану Дондук-Даши, — важное историческое событие для всего народа Калмыкии

Издревле знамена всегда считались высшими символами воинства и государств, борьбы, ратной доблести и побед, символами духа, единства и процветания народа.



Благодарю за вклад в дело возрождения знамен наших предков всех причастных, и в особенности Йонтен-гелюнга, Еше-Лодоя ринпоче, и, конечно, нашего молодого учёного, исследователя Геннадия Батыревича Корнеева за большой и кропотливый труд, и в особенности за его замечательную книгу "Священные знамёна ойратов и калмыков", презентация которой прошла сегодня в Центральном хуруле Калмыкии



Дайчин Тенгри — божество, покровительствующее военным походам и воинам — всегда незримо присутствовал с нашим народом. И его сегодняшнее преображение — это знак того, что и нам необходимо возродить дух и мощь наших предков, стать едиными, сильными и ответственными за свою республику и страну.



Судьба нашего народа давно и прочно слита с судьбой России и это неоднократно доказывается событиями исторического прошлого и настоящего. Мы сильны, когда едины, когда внутри общества царит согласие и понимание, когда великие покровители нашего народа пребывают вместе с нами

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.