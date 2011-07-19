Региональные СМИ как инструмент информационного суверенитета

Отрасль СМИ несет большие потери из-за санкционной политики. Вместе с тем региональные СМИ были и остаются востребованным инструментом доведения объективной правдивой информации, особенно касающейся ситуации в конкретном регионе, так называемой местной повестки.



Это актуально в текущих условиях смены информационной парадигмы и ухода «альтернативных» источников информации — иностранных социальных сетей.



Именно поэтому в ОП РФ состоялось заседание «Региональные СМИ как инструмент политики информационного суверенитета. Актуальные проблемы и меры поддержки».

Вопросы для обсуждения:



Актуальные проблемы региональных СМИ



Региональные СМИ как инструмент государственной информационной политики



Повышение уровня доверия и популяризация региональных СМИ



Меры государственной поддержки



Напоминаем, что онлайн-трансляция мероприятия пройдёт на нашем Rutube-канале



Для аккредитации СМИ необходимо заполнить специальную форму