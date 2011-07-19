Региональные СМИ как инструмент информационного суверенитета
Отрасль СМИ несет большие потери из-за санкционной политики. Вместе с тем региональные СМИ были и остаются востребованным инструментом доведения объективной правдивой информации, особенно касающейся ситуации в конкретном регионе, так называемой местной повестки.
Это актуально в текущих условиях смены информационной парадигмы и ухода «альтернативных» источников информации — иностранных социальных сетей.
Именно поэтому в ОП РФ состоялось заседание «Региональные СМИ как инструмент политики информационного суверенитета. Актуальные проблемы и меры поддержки».
Вопросы для обсуждения:
Актуальные проблемы региональных СМИ
Региональные СМИ как инструмент государственной информационной политики
Повышение уровня доверия и популяризация региональных СМИ
Меры государственной поддержки
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