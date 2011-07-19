11 апреля, 17:09
 15 °C
85,98
79,16
  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 апреля, 18:14

Региональные СМИ как инструмент информационного суверенитета

Региональные СМИ как инструмент информационного суверенитета

Отрасль СМИ несет большие потери из-за санкционной политики. Вместе с тем региональные СМИ были и остаются востребованным инструментом доведения объективной правдивой информации, особенно касающейся ситуации в конкретном регионе, так называемой местной повестки.

Это актуально в текущих условиях смены информационной парадигмы и ухода «альтернативных» источников информации — иностранных социальных сетей.

Именно поэтому в ОП РФ состоялось заседание «Региональные СМИ как инструмент политики информационного суверенитета. Актуальные проблемы и меры поддержки».

Вопросы для обсуждения:

Актуальные проблемы региональных СМИ

Региональные СМИ как инструмент государственной информационной политики

Повышение уровня доверия и популяризация региональных СМИ

Меры государственной поддержки

Напоминаем, что онлайн-трансляция мероприятия пройдёт на нашем Rutube-канале

Для аккредитации СМИ необходимо заполнить специальную форму

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Другие новости по теме
По вине пьяного водителя пострадали дети
19 июля 2011, 20:27
По вине пьяного водителя пострадали дети
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
19 июля 2011, 19:10
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
19 июля 2011, 18:13
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
19 июля 2011, 17:30
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
18 июля 2011, 21:43
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
18 июля 2011, 20:58
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
Как сохранить численность сайгаков?
18 июля 2011, 20:11
Как сохранить численность сайгаков?
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
18 июля 2011, 19:35
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
18 июля 2011, 18:20
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия