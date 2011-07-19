Путешествие начинается с первого шага, а им может стать регистрации на форум «Алтай. Территория развития»

Об этом сообщают в министерстве спорта и молодежной политике Калмыкии. Мероприятие пройдет на озере Ая с 29 мая по 3 июня. Участниками могут стать активные молодежные лидеры всех регионов нашей необъятной родины, в возрасте от 18 до 35 лет.

В этом году будет представлено 12 образовательных площадок по трем направлениям. «АТР-социальный: Лидер-Команда-Общество», «-управленческий: Туризм-Бизнес-Государство», «-трудовой: Труд-Развитие-Кадры». Регистрация участников открыта до 30 апреля включительно.