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26 апреля, 16:38

Путешествие начинается с первого шага, а им может стать регистрации на форум «Алтай. Территория развития»

Об этом сообщают в министерстве спорта и молодежной политике Калмыкии. Мероприятие пройдет на озере Ая с 29 мая по 3 июня. Участниками могут стать активные молодежные лидеры всех регионов нашей необъятной родины, в возрасте от 18 до 35 лет.

В этом году будет представлено 12 образовательных площадок по трем направлениям. «АТР-социальный: Лидер-Команда-Общество», «-управленческий: Туризм-Бизнес-Государство», «-трудовой: Труд-Развитие-Кадры». Регистрация участников открыта до 30 апреля включительно.

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