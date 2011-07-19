12 февраля, 12:17
 15 °C
97,94
90,89
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 февраля, 11:11

Прокуратура Республики Калмыкия поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту второго взрыва.

Прокуратура Республики Калмыкия поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту второго взрыва.
Прокуратура Республики Калмыкия поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту второго взрыва. По факту второго взрыва, произошедшего в 01.25 11.02.2024 в доме, расположенном по ул. Родниковая в городе Элисте, следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ход расследования которого взят прокуратурой республики на контроль. На место происшествия выезжал прокурор города Элисты Илья Ногин. Ранее сообщалось, что прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в одном из помещений дома по ул. Клыкова, 77в г. Элисты.
 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Другие новости по теме
По вине пьяного водителя пострадали дети
19 июля 2011, 16:27
По вине пьяного водителя пострадали дети
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
19 июля 2011, 15:10
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
19 июля 2011, 14:13
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
19 июля 2011, 13:30
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
18 июля 2011, 17:43
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
18 июля 2011, 16:58
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
Как сохранить численность сайгаков?
18 июля 2011, 16:11
Как сохранить численность сайгаков?
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
18 июля 2011, 15:35
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
18 июля 2011, 14:20
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия