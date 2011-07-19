Прокуратура Республики Калмыкия поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту второго взрыва.

Прокуратура Республики Калмыкия поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту второго взрыва. По факту второго взрыва, произошедшего в 01.25 11.02.2024 в доме, расположенном по ул. Родниковая в городе Элисте, следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ход расследования которого взят прокуратурой республики на контроль. На место происшествия выезжал прокурор города Элисты Илья Ногин. Ранее сообщалось, что прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в одном из помещений дома по ул. Клыкова, 77в г. Элисты.

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