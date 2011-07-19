Продолжается всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика»

Она проходит в нашей стране ежегодно перед Днем Победы. В ней участвуют 78 регионов и Калмыкия – не исключение. В этом году она продлиться до 22 июня. Значок «Красная гвоздика» – это символ благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

Все средства, собранные в рамках акции, направляются на оказание медицинской помощи участникам боевых действий. На эти деньги ветеранов обеспечат слуховыми аппаратами, креслами-колясками, лекарственными препаратами, необходимым лечением и современными высокотехнологичными протезами. Чтобы присоединиться к акции, нужно сделать любое пожертвование и получить бумажный значок у волонтеров, они уже вышли на улицы по всей России.