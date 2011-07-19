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4 мая, 13:53

Продолжается приём заявок для участия в конкурсном отборе некоммерческих организаций для реализации творческих проектов в этом году

Продолжается приём заявок для участия в конкурсном отборе некоммерческих организаций для реализации творческих проектов в этом году

Организатор - Министерство культуры и туризма. Гранты предоставляются по следующим направлениям. 150 тысяч рублей на реализацию проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. 250 тысяч – на проекты в области музыкального и театрального искусств.  И на реализацию масштабных фестивальных проектов - 350 тысяч. Гранты предоставляются в виде безвозмездных субсидий из республиканского бюджета.

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