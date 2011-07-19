Предприятия Калмыкии могут принять участие в Международном конкурсе качества пищевой продукции

О приеме заявок объявляет Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Победители получат заслуженные награды и возможность разместить знак «Гарантия качества» на упаковке, что заметно выделит продукцию среди конкурентов. Участие могут принять предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли, сельскохозяйственные организации.