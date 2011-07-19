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14 июля, 14:09

Предприятия Калмыкии могут принять участие в Международном конкурсе качества пищевой продукции

Предприятия Калмыкии могут принять участие в Международном конкурсе качества пищевой продукции

О приеме заявок объявляет Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Победители получат заслуженные награды и возможность разместить знак «Гарантия качества» на упаковке, что заметно выделит продукцию среди конкурентов. Участие могут принять предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли, сельскохозяйственные организации.

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