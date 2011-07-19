Полмиллиона билетов на поезда в южном направлении поступят в продажу

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в период летних отпусков в нужном объеме четкое и стабильное пассажирское сообщение на юг страны. Наиболее востребованными остаются курорты Краснодарского края и Крыма.

РЖД увеличивают количество поездов из Москвы и регионов, которые ранее не имели прямого сообщения с полуостровом. Так, вагоны беспересадочного сообщения Элиста – Анапа через Ставрополь и Краснодар были запущены в этом апреле.

Опыт прошлого года по организации регулярного маршрута Элиста-Ставрополь-Краснодар-Анапа был признан успешным, средняя загрузка вагонов составляла 70%, временами доходила до 100%.