Подлежит ли восстановлению противотуберкулезный санаторий в Лоле?

Министр здравоохранения Булат Сараев совместно с главным врачом Республиканского профильного диспансера Павлом Доржиевым осмотрели строения заброшенного здания. 10 лет назад в связи с аварийным состоянием объекта и отсутствием водоснабжения начался поэтапный перевод деятельности учреждения в республиканский противотуберкулезный диспансер, а в 2015 санаторий официально прекратил работу и закрылся.

Министр поручил ответственным лицам проработать вопрос по приведению документации на объект в надлежащее состояние для последующих шагов.

Фото взято из телеграм канала профильного ведомства.