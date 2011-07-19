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27 мая, 17:17

Подлежит ли восстановлению противотуберкулезный санаторий в Лоле?

Подлежит ли восстановлению противотуберкулезный санаторий в Лоле?

Министр здравоохранения Булат Сараев совместно с главным врачом Республиканского профильного диспансера Павлом Доржиевым осмотрели строения заброшенного здания. 10 лет назад в связи с аварийным состоянием объекта и отсутствием водоснабжения начался поэтапный перевод деятельности учреждения в республиканский противотуберкулезный диспансер, а в 2015 санаторий официально прекратил работу и закрылся.

Министр поручил ответственным лицам проработать вопрос по приведению документации на объект в надлежащее состояние для последующих шагов.

Фото взято из телеграм канала профильного ведомства. 

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