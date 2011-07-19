По уголовному делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ назначены компьютерные судебные экспертизы

Ранее, следователями были изъяты компьютерная техника, комплектующие к ней, мобильный телефон.



Напомним, отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего элистинца. По данным следствия, подозреваемый, являясь сотрудником столичной Администрации, находясь при исполнении своих обязанностей, с 17 марта по 11 апреля 2022 года, использовал служебный компьютер и сеть «Интернет» для создания телеграм-канала. В нем в открытом доступе он под видом достоверных распространял заведомо ложные сведения о количестве погибших военнослужащих и обстоятельствах проведения военной спецоперации на территории Украины, сопровождая это оскорбительными высказываниями в их адрес, сообщает пресс-служба следственного комитета. Подозреваемый задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время будет предъявлено обвинение