Песнь Зеленой Тары

Презентация документального фильма об уникальной буддийской танке, созданной в начале 20 века, состоялась сегодня в Национальном музее. Там собрались представители организаций, общественных объединений, ученые, искусствоведы и священнослужители.

Все те, кто оказал содействие в реализации проекта по сохранению культурного наследия. В их числе - стратегический партнер степного региона ПАО «ЛУКОЙЛ». Подробности у Екатерины Шахниной.