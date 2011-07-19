14 апреля, 19:50
Песнь Зеленой Тары
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Презентация документального фильма об уникальной буддийской танке, созданной в начале 20 века, состоялась сегодня в Национальном музее. Там собрались представители организаций, общественных объединений, ученые, искусствоведы и священнослужители.
Все те, кто оказал содействие в реализации проекта по сохранению культурного наследия. В их числе - стратегический партнер степного региона ПАО «ЛУКОЙЛ». Подробности у Екатерины Шахниной.
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