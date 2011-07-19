Пенсионеры могут путешествовать на поезде со скидкой

Пассажиры 60 лет и старше могут путешествовать в купейных вагонах поездов дальнего следования с 15-процентной скидкой.



Акция действует при покупке билетов в купе по 20 декабря на поездки в период с третьего октября по 22 декабря этого года. Она приурочена ко Всемирному дню пожилого человека.