4 октября, 12:31
Пенсионеры могут путешествовать на поезде со скидкой
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Пассажиры 60 лет и старше могут путешествовать в купейных вагонах поездов дальнего следования с 15-процентной скидкой.
Пассажиры 60 лет и старше могут путешествовать в купейных вагонах поездов дальнего следования с 15-процентной скидкой.
Акция действует при покупке билетов в купе по 20 декабря на поездки в период с третьего октября по 22 декабря этого года. Она приурочена ко Всемирному дню пожилого человека.
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