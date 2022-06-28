Около сотни заявителей смогли подтвердить назначение своего земельного участка

На заседании Городского собрания стоял важнейший вопрос об изменении правил застройки и землепользования. В прошлом случались ситуации когда часть земельного участка жителя могла находится к примеру, в индивидуальном жилищном строительстве и в зеленой зоне.



Одобрение новых законов застройки и землепользования позволит избавится от подобных случаев. Сообщил глава администрации Элисты Шафран Тепшинов



Фото из соцсети Главы Администрации города Элисты: @tepshinow