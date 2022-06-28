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10 февраля, 09:42

Около сотни заявителей смогли подтвердить назначение своего земельного участка

Около сотни заявителей смогли подтвердить назначение своего земельного участка

На заседании Городского собрания стоял важнейший вопрос об изменении правил застройки и землепользования. В прошлом случались ситуации когда часть земельного участка жителя могла находится к примеру, в индивидуальном жилищном строительстве и в зеленой зоне.

Одобрение новых законов застройки и землепользования позволит избавится от подобных случаев. Сообщил глава администрации Элисты Шафран Тепшинов

Фото из соцсети Главы Администрации города Элисты: @tepshinow

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