10 февраля, 09:42
Около сотни заявителей смогли подтвердить назначение своего земельного участка
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На заседании Городского собрания стоял важнейший вопрос об изменении правил застройки и землепользования. В прошлом случались ситуации когда часть земельного участка жителя могла находится к примеру, в индивидуальном жилищном строительстве и в зеленой зоне.
На заседании Городского собрания стоял важнейший вопрос об изменении правил застройки и землепользования. В прошлом случались ситуации когда часть земельного участка жителя могла находится к примеру, в индивидуальном жилищном строительстве и в зеленой зоне.
Одобрение новых законов застройки и землепользования позволит избавится от подобных случаев. Сообщил глава администрации Элисты Шафран Тепшинов
Фото из соцсети Главы Администрации города Элисты: @tepshinow
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