"Ох и Ах" покажут в Йошкар-Оле.

В столице Марий-Эл завтра стартует I Международный фестиваль «Яндар». Участники фестиваля - 12 театров кукол России и Казахстана - представят как детские, так и взрослые спектакли. Калмыцкие артисты сыграют добрую историю о дружбе в новом прочтении. Плод совместного творчества автора пьесы Бадмы Сангаджиевой, режиссера-постановщика Алексея Сарангова и художника Мии Модерау полюбился элистинским дошколятам.

Творческий коллектив надеется, что юные зрители Республиканского театра кукол г. Йошкар-Ола также по достоинству оценят постановку.