Очевидцы сообщили о взрыве в офисном здании на улице Клыкова в Элисте

По информации Telegram-канала "112", предварительно, в результате инцидента есть погибший, еще два человека пострадали. Уточняется, что в здании, где произошел инцидент, расположен центр образовательных услуг "Альтернатива", специалисты которого проводят обучение и психологические консультации. В распоряжении Рен ТВ появились кадры с места ЧП. Сейчас там работают экстренные службы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Источник: официальный телеграм канал РЕН ТВ

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