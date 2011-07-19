Оценку состояния дома по улице Клыкова в Элисте дадут эксперты из Южной столицы округа.

Сегодня в Элисте ожидают приезда сотрудников МЧС с аппаратно-диагностическим комплексом «Стрела». Он предназначен для контроля и мониторинга технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений. С завтрашнего дня специалисты из Ростова -на - Дону приступят к оценке технического состояния многоквартирного дома, где накануне в офисе произошел взрыв. Об этом сообщил глава администрации Элисты Тепшинов. Он провел встречу с жильцами дома. Коммунальные службы провели восстановительные работы инженерных коммуникаций и уборку прилегающей территории. Фото: Телеграм канал главы Администрации г. Элисты

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