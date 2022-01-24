Звание Почетный гражданин Целинного района присвоено Анатолию Цебекову

Он стоял у истоков развития в республике национальных видов спорта. Неоднократный победитель чемпионатов и первенств Калмыкии по национальной борьбе, чемпион Северного Кавказа, мастер спорта РСФСР на ковре боролся интересно и технично. С калмыцким тренером встретилась наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Анатолий Цебеков со спортивного Олимпа ушел уже далеко за 70 лет. Спортсмен с полувековым стажем воспитал не одно поколение талантливых и знаменитых борцов.

«В связи с повышенными нагрузками на голосовой аппарат даже начались проблемы со связками» – говорит тренер. Но, даже после выхода на заслуженный отдых, не мог сидеть без дела. Организовал шахматный кружок «Дебют» и обучал основам древней игры юных любителей Каиссы. Спорт стал делом всей его жизни. Еще 6-летним мальчуганом, находясь вместе с родителями в сибирской ссылке, стал чемпионом района по лыжным видам спорта. А по возвращению на Родину серьезно увлекся греко-римской борьбой.

«Жизненный потенциал, верность любимому делу и волевой характер – главные черты Анатолия Цебекова» – говорит его воспитанник, Мастер спорта России по греко-римской борьбе Джангар Дорджиев. На протяжении почти трех десятилетий тренер-преподаватель Целинной ДЮСШ – Цебеков учил своих воспитанников не только различным приемам, захватам и броскам на борцовском ковре, он закалял дух, твердость характера и силу воли мальчишек.

Для нынешних тренеров и борцов Целинного района Анатолий Цебеков и наставник, и пример для подражания.

«В тренировочном процессе, он помогал оттачивать спортивное мастерство» – говорит директор ДЮСШ, мастер спорта России по греко-римской борьбе Санал Анчеев.

В этом году детско-юношеская спортивная школа пополнилась спортинвентарем. Два велотренажера, две беговые дорожки и мячи ребятам, в рамках благотворительной программы, передал Российский союз спортсменов. Сегодня в здании еще военной постройки гиревому спорту, каратэ, смешанным боевым искусствам, теннису обучаются более 120 ребят. Половина из них тоже выбрали греко-римскую борьбу, как когда-то и Мастер по национальным видам спорта РСФСР Анатолий Цебеков.