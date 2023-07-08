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11 июля, 11:08
Новости

Жительница поселка Ергенинский оцифровала более 3-ых тысяч старых фотографий

Жительница поселка Ергенинский оцифровала более 3-ых тысяч старых фотографий

Будучи учительницей истории, Ирина Бургуева собрала коллекцию из редких и уникальных кадров и продолжает заниматься их коллекционированием. С проектом «Фотоистория Ергенинского: сохраним наследие» она приняла участие в конкурсе «Молоды душой», по итогам которого проекту был выделен грант.

Средства были направлены на покупку компьютера, на оцифровку и печать фото. Позже приобрели проектор, экран и магнитную доску, чтобы наглядно демонстрировать редкие кадры.

Подробнее об этом смотрите в выпусках вестей.

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