Жители региона сегодня отмечают двойной праздник: Цаган Сар и Масленицу

Мероприятия проходят на двух главных городских площадках. Там организованы конкурсы и спортивные состязания. А в Центральном хуруле состоялся праздничный молебен, посвященный Белому месяцу. С трех часов утра желающие могли принять участие в ритуале подношения «Торма» богине Окон Тенгр.

Традиционно праздник начинают со службы в храмах. Читают мантры во здравии народа Калмыкии и всех живых существ. В Центральном хуруле перед праздничным молебном Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче обратился к верующим со словами – «Как пережили зиму? Надеюсь, благополучно» Ведь Цаган Сар – это символ начала весны, пробуждения природы и обновления жизни.

В торжественной части мероприятия принял участие руководитель Администрации Главы Калмыкии Чингис Бериков. Он передал слова поздравления, адресованные Бату Хасиковым жителям степного региона.

По легенде, празднуют Цаган Сар еще и как победу легендарной девы Галл - Окон Тенгри над пламенем жестоких и коварных мангусов, олицетворяющих силу зла. Потому – и возносят свои молитвы присутствующие во благо тех, кто сегодня на защите своей Отчизны и народа.

Теплый прием и щедрое угощение гостей – это тоже хороший повод накопить заслуги - рассказывает Байрта Мухараева. Накануне она напекла борцоки, детям раскрыла смысл каждой фигурки.

Между тем, элистинцы собрались на главной площади, чтобы отметить Цаган Сар и Масленицу. Веселые конкурсы с призами и подарками, национальные игры, мастер-классы по изготовлению борцоков и блинов. И это далеко не полный перечень мероприятий, организованных на свежем воздухе. Народное гулянье не обошлось без выступления любимых коллективов.

Самые ловкие и меткие соревновались в спортивных поединках. Именно такие праздники, по мнению жителей, более всего сближают и помогают сохранять многовековые традиции, которые укрепляются только дружбой и согласием.