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11 августа, 17:20
НовостиПолитика

Завершилась процедура регистрации кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 15

Завершилась процедура регистрации кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 15

Как сообщили на совещании в Избиркоме Калмыкии – в бюллетень внесут имена 10 представителей политических партий. Выбыли из дальнейшего участия в кампании все 4 самовыдвиженцев: один уведомил об этом комиссию лично, двоим отказано в регистрации, еще один не предоставил документы. 

Между тем, до 19 августа Избирком проведет жеребьёвку между зарегистрированными кандидатами по распределению бесплатной печатной площадки и эфирного времени на телерадиоканалах.

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