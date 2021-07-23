Завершилась процедура регистрации кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 15

Как сообщили на совещании в Избиркоме Калмыкии – в бюллетень внесут имена 10 представителей политических партий. Выбыли из дальнейшего участия в кампании все 4 самовыдвиженцев: один уведомил об этом комиссию лично, двоим отказано в регистрации, еще один не предоставил документы.

Между тем, до 19 августа Избирком проведет жеребьёвку между зарегистрированными кандидатами по распределению бесплатной печатной площадки и эфирного времени на телерадиоканалах.