8 октября, 12:06
 21 °C
105,31
96,06
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 октября, 08:53
НовостиСобытие

Заседание по культурно-историческому наследию состоялось вчера в администрации города Элисты.

Заседание по культурно-историческому наследию состоялось вчера в администрации города Элисты.

В ходе обсуждения был рассмотрен проект установки памятного знака 110-ой Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Автором проекта является заслуженный архитектор России Сергей Шалаев.

Памятник воинам Калмыцкой кавалерийской дивизии планируют установить к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также на заседании было согласовано место расположения бюста заслуженному юристу РСФСР, Почетному гражданину Калмыкии Тавшке Самохину.

Тавшка Самохин – участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и другими наградами. Более 30 лет работал в органах прокуратуры Калмыцкой АССР, государственный советник юстиции.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия