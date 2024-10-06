Заседание по культурно-историческому наследию состоялось вчера в администрации города Элисты.

В ходе обсуждения был рассмотрен проект установки памятного знака 110-ой Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. Автором проекта является заслуженный архитектор России Сергей Шалаев.

Памятник воинам Калмыцкой кавалерийской дивизии планируют установить к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также на заседании было согласовано место расположения бюста заслуженному юристу РСФСР, Почетному гражданину Калмыкии Тавшке Самохину.

Тавшка Самохин – участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и другими наградами. Более 30 лет работал в органах прокуратуры Калмыцкой АССР, государственный советник юстиции.