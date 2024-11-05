Заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов 7 ноября выступил докладчиком семинара-совещания для руководи

Сессия проходит в в Самаре с 5 по 7 ноября. Темой выступления Рифата Сабитова стало взаимодействие ВГТРК с Госфондом. В докладе он подчеркнул особую роль региональных филиалов главного медиахолдинга страны в решении этой важной задачи.

"Мы в каждом нашем филиале создали так называемую конвергентную редакцию. Что это значит? Мы активно осваиваем интернет-пространство и мы активно работаем в социальных сетях и других пространствах. Мы в наших программах рассказываем о наших ребятах, да и о людях мирных профессий – врачах, которые приезжают в зону специальной военной операции и оставляют мирную жизнь, совершая ежедневный подвиг. О волонтерах – людях, которые обеспечивают нормальный быт нашим бойцам", — заявил Рифат Сабитов.

Медиаменеджер отметил, что самая рейтинговая программа и предмет гордости ВГТРК - это "Вести. Местное время". Людям важнее всего знать, что происходит с ними рядом. А потому на региональные команды холдинга ложится особенная ответственность.

"Задача наших коллег в регионах – работать на опережение, то есть работать с региональными отделениями фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", приглашать к сотрудничеству, приглашать в студию, чтобы действительно рассказывали о том, как построена работа. Это очень важно", — добавил Рифат Сабитов.