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10 июня, 11:00
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Юные изобретатели из Калмыкии победили в финале всероссийских соревнований «Инженерные кадры России»

Юные изобретатели из Калмыкии победили в финале всероссийских соревнований «Инженерные кадры России»

Об этом сообщает региональное министерство образования. Команда «ТехноМедики» - Байрта Жидкова и Бадма Цекиров - победители Межрегионального фестиваля «РобоФест- Создаём будущее 2022» достойно представили республику на всероссийском этапе. Ребята прошли конкурсные испытания, презентовали инженерную книгу и свой проект «Биотехническая система». Юные изобретатели стали победителями в номинации «Лучший исследовательский проект», а также заняли третье место в номинации «Проект и видеозащита».

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