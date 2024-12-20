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23 декабря, 11:45
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Юные борцы из Калмыкии заняли первые места в открытом межрегиональном турнире по вольной борьбе. Вячеслав Вишняков и Рамазан Яхьяев из Приютного – победители этого турнира.

Юные борцы из Калмыкии заняли первые места в открытом межрегиональном турнире по вольной борьбе. Вячеслав Вишняков и Рамазан Яхьяев из Приютного – победители этого турнира.

Открытый межрегиональный новогодний турнир в честь клуба «Спартак» по вольной борьбе состоялся в селе Песчанокопское Ростовской области.

В соревнованиях приняли участие спортсмены ЮФО и СКФО. Более 160 спортсменов из Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Адыгеи, Ростовской области, Краснодарского края и Песчанокопского района продемонстрировали мастерство и азарт.

В упорной борьбе воспитанники спортивной секции Приютненского дома детского творчества Вячеслав Вишняков и Рамазан Яхьяев в своей весовой категории заняли первые места. Их тренеры - Мовсар Бахаев и Александр Очиров.

Фото: Приютненский район

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