Выездные избирательные комиссии посетили животноводческие стоянки

В поселке Ергенинский была возможность не только прийти на избирательный участок, но и проголосовать вне помещения. Таковых в списке оказалось более 30 человек. К ним на дом приезжала выездная бригада участковой избирательной комиссии, которая добралась и до животноводческих стоянок.

В 9 утра выездная бригада участковой избирательной комиссии прибыла на стоянку главы КФХ Ними Шерехтеева. Для того, чтобы проголосовать без отрыва от производства он заранее написал заявление о том, что намерен выполнить свой гражданский долг вне помещения. При этом указал причину. Ему не на кого оставить табун лошадей. Он, впрочем, как и все аграрии республики, надеется, что будущие депутаты обязательно выполнят наказ своих избирателей. Это касается, прежде всего, получения кредитных средств по льготной ставке, снижения стоимости электроэнергии, решения проблемы с водопоем животных.

Голосование здесь проходило с участием наблюдателя, который отметил, что никаких нарушений не было.

А 83-летняя Мацак Кочгурова оказалась в списке тех, кому на дом приехали члены участковой избирательной комиссии. Их в поселке Ергенинский более 30 человек. В основном, это пожилые люди, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок. А с утра проголосовали те, кто спешил на работу. Пенсионеры не стали откладывать до 19 числа. Говорят, что было достаточно времени определиться со своими кандидатами и партиями.

Всего более пятисот жителей поселка могут за эти три дня воспользоваться правом прийти на избирательный участок, который расположился в сельском Доме культуры.

В первый день голосования ергенинцы проявили активность. Но впереди еще выходные, когда у людей будет время проявить свою гражданскую позицию и сделать свой выбор.

Большое внимание уделяется сохранности бюллетеней в ночное время. После каждого дня голосования их перенесут в сейф, который находится под круглосуточным видеонаблюдением. А сам избирательный участок возьмут под охрану сотрудники МВД.