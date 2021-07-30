Выборы депутатов в Государственную Думу продолжаются

Сегодня второй день голосования. В первый - калмыцкие избиратели проявили активность. В Калмыкии к работе приступили 235 пунктов. Они будут работать до 20:00 часов. Всего изготовлено 406 тысяч бюллетеней по количеству избирателей республики. Каждому выдают по 2 бланка. Один для голосования по партийным спискам, другой – по одномандатному округу №15.

Одним из первых свой гражданский долг выполнили Глава республики. Как сообщает пресс-служба, он проголосовал в Лагани на избирательном участке №97. Бату Хасиков отметил: я сделал выбор и прошу вас сделать свой. Будем едины в мысли, что Калмыкия достойна успеха».

А председатель регионального правительства Юрий Зайцев сделал выбор на избирательном участке № 48 территории Элистинской многопрофильной гимназии. Он отметил, что всё на участках проходит в строгом соответствии с ограничительными мерами, продиктованными нынешними условиями пандемии. После обычной процедуры удостоверения личности Юрий Зайцев проголосовал и ответил на наши вопросы.

В столичной школе №20 процедуру голосования прошёл и ректор Калмыцкого государственного университета, депутат Народного Хурала Бадма Салаев. Номер его участковой избирательной комиссии - 40.

В первый день проголосовал и Владыка Юстиниан. Архиеписком Элистинский и Калмыцкий прошёл ту процедуру по месту своей основной прописки на избирательном участке № 194 в Москве. Он отметил, что участие в выборах считает своим гражданским долгом. Как и Администратор Центрального Хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Йонтен Лама. Он отдал голос за своего кандидата в Депутаты Государственной Думы и определился с партией в столичной школе №18 в 8 микрорайоне столицы.

За ходом трёхдневного голосование следят не только по видеосвязи в Центре общественного наблюдения в стенах КалмГУ, но и непосредственно на участках. Соблюдаются и все меры безопасности. Это и дежурство сотрудников правоохранительных органов, и, конечно, требования, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции.