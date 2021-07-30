Выборы депутатов Государственной Думы 8 созыва завершились

Сразу после закрытия всех 235 участков, начался подсчёт голосов. Все дни голосования в прямом эфире мы рассказывали о том, как проходила кампания в Калмыкии, наблюдали за тем, как опечатывали урны, как начинался подсчет голосов. Мы продолжаем следить за свежими данными. Напомним, окончательные итоги ЦИК России огласит не позднее 4 октября. Как утверждают в избиркоме, все меры безопасности были соблюдены. Как и где голосовали жители региона? Были ли выявлены нарушения? И какими новшествами запомнились эти 3 дня? Все ответы в обзоре нашего корреспондента Ольги Эняевой.

Пока известно, что более 100 тысяч жителей региона выполнили свой гражданский долг. Но процент проголосовавших в Калмыкии окончательно еще не подсчитан. Участковые избирательные комиссии сдают документы о проделанной работе. За трехдневным марафоном следили наблюдатели. В их присутствии бюллетени в урну опускали и те, кто голосовал на дому. Таким правом воспользовались пожилые люди, инвалиды и жители Калмыкии, которые по уважительным причинам не могли прийти в пункт голосования. Выездные бригады добрались и до животноводческих стоянок. Требовалось только заранее подать соответствующую заявку.

Нижнюю палату российского Парламента избирают на пять лет по смешанной системе. По партийным спискам и одномандатным округам. Прошедшие выборы в регионе были максимально прозрачными - отметил председатель Общественной палаты республики Дмитрий Халхинов, который возглавил в период выборной кампании центр по видеонаблюдению.

Центр по видеонаблюдению в ходе выборов в Калмыкии работал впервые. Он позволил каждому желающему увидеть то, что происходит на избирательных участках. Именно отсюда все три дня голосования велась непрерывная прямая трансляция кампании. Система и показала нарушение: вброс в урну предположительно фальшивых бюллетеней на 120-м избирательном участке. Инцидент, произошедший в селе Малые Дербеты, сразу прокомментировала исполнительный директор - руководитель аппарата регионального отделения Ассоциации юристов России, член общественного штаба по наблюдению за голосованием Елена Крылова и председатель Избиркома республики Бембя Чужаев – в интервью нашим коллегам из РИА Калмыкия.

Видеотрансляция продолжается. Она завершится только после того, как информацию об итоговом протоколе участковая избирательная комиссия внесет в государственную автоматизированную систему «Выборы». Не все пункты для голосования были оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней - КОИБами. Многие вручную вели подсчет. Как было отмечено, во время выборов соблюдались все меры безопасности: дежурство стражей порядка и требования, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции. А эта была главная задача, поставленная Президентом.