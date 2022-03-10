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13 апреля, 13:18
Новости

Введены новые правила замены водительских прав

Введены новые правила замены водительских прав

Если срок ваших водительские прав истекает с 1 января этого года до 31 декабря 2023-го, то их продлят автоматически еще на три года. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Свое решение он объяснил необходимостью снизить административную нагрузку для бизнеса и граждан. Кроме того, на год будет продлен срок действия и других документов. Все подробности на сайте профильного ведомства.

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