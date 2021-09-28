Всероссийская перепись шагает по Калмыкии

Её цель – составить точную картину населения республики. Данные из регионов лягут в основу карты России. Тут важно учесть то, что не входит ни в одну официальную анкету. Национальность, родной язык, владение иностранными языками, количество вместе проживающих членов семьи. Вместе с переписчиками в адресный обход по Элисте отправилась сегодня наш корреспондент Элла Хаптаханова.

64 летний элистинец Сергей Михайлов внимательно следит за происходящим в стране и республике. И потому, был готов к визиту переписчика. После ответов на вопросы, поделился своим мнением и с нами.

Далеко не в каждом доме перед переписчиком открылись двери. Где-то гостя встретил собачий лай, где-то гулкая тишина. На месте случайно оказался сосед Сергея Михайлова 44-летний Баир Сангаев. Он подробно рассказал о своей семье из четырех человек.

Всероссийская перепись населения в Калмыкии, как и во всей стране, началась 15 октября. Она продлится ровно месяц и завершится 14 ноября. В республике задействовано 483 переписчика. А узнать их можно по жилету, планшету и остальным атрибутам.

Наш рабочий день начался вместе с одним из почти пятисот переписчиков Калмыкии Эрдни Аршиновым. Студент медицинского колледжа говорит, было интересно понять суть этой процедуры и, при этом, заработать.

Сам Эрдни, как и его родители, планирует заполнить анкету на сайте Госуслуг.

Но, даже если Вы самостоятельно прошли опрос, к Вам, в любом случае, в дверь постучится переписчик, чтобы подтвердить Ваш QR-код, который приходит на электронную почту. Кампания проходит 1 раз в 10 лет. По данным 2010 года, в Калмыкии проживали 289 тысяч 481 человек.