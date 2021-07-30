Все главные новости в прямом эфире!

18 сентября, 11:54
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"Вести Калмыкия" будут следить за ходом выборов! В прямом эфире с места событий мы расскажем о том, что происходит на избирательных участках, о предварительных итогах голосования, обо всем самом важном в выборной кампании-2021!
"Вести Калмыкия" будут следить за ходом выборов! В прямом эфире с места событий мы расскажем о том, что происходит на избирательных участках, о предварительных итогах голосования, обо всем самом важном в выборной кампании-2021!
Смотрите нас в воскресенье в прямом эфире в 8:00 на телеканале "Россия 1"и в 13:00 на телеканале "Россия-24"
А в понедельник наши телезрители и подписчики раньше всех узнают главные новости об итогах голосования.
Прямое включение из Избиркома Калмыкии в 6:30 на телеканале "Россия-1"!