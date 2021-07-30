21 августа, 19:36
 23 °C
86,86
74,36
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 августа, 22:34
НовостиЗдравоохранение

Врачи федерального уровня провели осмотр более 500 детей в регионе

Врачи федерального уровня провели осмотр более 500 детей в регионе

9 докторов «Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России» работали в новой детской поликлинике два дня. Из 507 ребят они направили более 100 на обследование и лечение в  свой медицинский центр. 

Специально для того, чтобы успеть обследовать каждого малыша, врачи увеличивали рабочее время. Также за не долгий, но продуктивный период гости обменивались опытом с местными специалистами. 

Они прибыли по приглашению хирурга Бадмы Башанкаева для того, чтобы наглядно продемонстрировать все возможности недавно открытого детского медучреждения.

Весть о прибытии врачей федерального уровня быстро разошлась среди жителей - желающих попасть на приём было много. К сожалению принять всех не удалось. Но, как отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков на своей странице в Instagram, в дальнейшем планируется сотрудничество с экспертами из указанного выше центра на постоянной основе. Более того, в республике решается вопрос обеспечения медицины специалистами, в том числе узкими.

Также Бату Хасиков поделился: "Высокотехнологическая педиатрическая помощь станет доступнее для наших земляков. Для нас здоровье детей всегда было и будет в приоритете. Для них мы готовы сделать многое. Они – наше будущее". 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия