Врачи федерального уровня провели осмотр более 500 детей в регионе

9 докторов «Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России» работали в новой детской поликлинике два дня. Из 507 ребят они направили более 100 на обследование и лечение в свой медицинский центр.

Специально для того, чтобы успеть обследовать каждого малыша, врачи увеличивали рабочее время. Также за не долгий, но продуктивный период гости обменивались опытом с местными специалистами.

Они прибыли по приглашению хирурга Бадмы Башанкаева для того, чтобы наглядно продемонстрировать все возможности недавно открытого детского медучреждения.

Весть о прибытии врачей федерального уровня быстро разошлась среди жителей - желающих попасть на приём было много. К сожалению принять всех не удалось. Но, как отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков на своей странице в Instagram, в дальнейшем планируется сотрудничество с экспертами из указанного выше центра на постоянной основе. Более того, в республике решается вопрос обеспечения медицины специалистами, в том числе узкими.

Также Бату Хасиков поделился: "Высокотехнологическая педиатрическая помощь станет доступнее для наших земляков. Для нас здоровье детей всегда было и будет в приоритете. Для них мы готовы сделать многое. Они – наше будущее".