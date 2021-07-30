Возможностью проголосовать на дому воспользовались некоторые жители Калмыкии

Сегодня - в первый день голосования выразила свое волеизъявление и 83-летняя жительница Элисты Галина Эренценова Банинова. По ее словам, она исполнила свой гражданский долг. Оставаться в стороне она не может, Ведь от решений граждан зависит судьба страны, их будущее.

В Избирком с заявлением о голосование на дому Галина Эренценова обратилась заранее. В заранее обговореное с ней время и прибыли члены участковой комиссии с бюллетенями и переносным ящиком. Были соблюдены все меры безопасности с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19 .