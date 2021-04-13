Власти города отдали дань памяти защитникам Отечества

Руководитель Администрации Дмитрий Трапезников и глава Элисты Николай Орзаев возложили цветы к мемориальному комплексу, символом которого является «Танк Т-34». Он, по словам историков, стал лучшей военной машиной второй мировой. В Элисте он был установлен в честь 25-летия освобождения степной столицы бойцами 28-й Армии.

Вместе с сотрудниками учреждений столицы и школьниками они также почтили память генерал-полковника Оки Городовикова.

Герой Советского Союза, он в годы войны участвовал в обороне на рубеже Западной Двины, руководил формированием кавалерийских частей. Возложили цветы и к бюстам Василию Хомутникову и Тамары Хахлыновой, а также к обелиску погибшим в годы Великой Отечественной войны танкистам на столичном кладбище.

Памятное мероприятие состоялось и у мемориала жертвам фашизма в балке Гашун. Здесь в 1942 году было расстреляно более 800 человек мирного населения и партизаны.