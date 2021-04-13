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10 мая, 22:54
НовостиПамять

Власти города отдали дань памяти защитникам Отечества

Власти города отдали дань памяти защитникам Отечества

Руководитель Администрации Дмитрий Трапезников и глава Элисты Николай Орзаев возложили цветы к мемориальному комплексу, символом которого является «Танк Т-34». Он, по словам историков, стал лучшей военной машиной второй мировой. В Элисте он был установлен в честь 25-летия освобождения степной столицы бойцами 28-й Армии. 

 Вместе с сотрудниками учреждений столицы и школьниками они также почтили память генерал-полковника Оки Городовикова.

  Герой Советского Союза, он в годы войны участвовал в обороне на рубеже Западной Двины, руководил формированием кавалерийских частей. Возложили цветы и к бюстам Василию Хомутникову и Тамары Хахлыновой, а также к обелиску погибшим в годы Великой Отечественной войны танкистам на столичном кладбище. 

  Памятное мероприятие состоялось и у мемориала жертвам фашизма в балке Гашун. Здесь в 1942 году было расстреляно более 800 человек мирного населения и партизаны.

 

 

 

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