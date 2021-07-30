Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в преддверии выборов депутатов Государственной думы

Они состоятся 17, 18 и 19 сентября.

Президент отметил, что это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Думе принадлежит главная роль в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав и интересов человека.

А федеральный бюджет – базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, – создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков.