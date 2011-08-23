12 февраля, 10:39
 5 °C
89,44
73,76
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 февраля, 09:05
НовостиСобытие

Верховный лама Калмыкии Тело Тулку Ринпоче поздравил жителей республики с Цаган Сар

Верховный лама Калмыкии Тело Тулку Ринпоче поздравил жителей республики с Цаган Сар

"Дорогие братья и сестры!

Разрешите мне поздравить весь калмыцкий народ с праздником «Цаган сар», тибетцев с праздником «Лосар», бурятов с праздником «Сагаалган», тувинцев с праздником «Шагаа».

Сегодня первый день первого лунного месяца является важным буддийским праздником наших народов

Мы счастливы, что, несмотря на нынешнее трудное время, мы имеем возможность отметить этот праздник.

Вступая в Белый месяц, я искренне верю, что впереди нас ждут лучшие времена.

Пришло время всем нам через молитвы и позитивные мысли объединится на благо общины, народа и всего мира. Независимо от национальности и вероисповедания мы все являемся частью одной планеты и одного глобального сообщества и зависим друг от друга. Мы все заслуживаем счастья и счастье - это наше неотъемлемое право. 

Давайте же начнем этот месяц с хороших и добрых поступков для накопления благих заслуг на благо всех живых существ. Давайте помолимся за медицинских работников, которые пожертвовали своей безопасностью ради нашего здоровья, помолимся за всех ушедших от нас и их семьи, за всех тех, кто потерял родных и близких. Помолимся за тех, кто продолжает страдать от войн, голода, болезней, изменений климата, насилия. Путь мир и доброта, любовь и сострадание, истина и справедливость торжествуют в нашей жизни каждый день! Пусть все живые существа обретут счастье и причины счастья

Сложив ладони, я желаю всем счастливого Белого месяца! 

Ом мани падме хум" - говорится в поздравлении Верховного ламы Калмыкии Тело Тулку Ринпоче

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Другие новости по теме
Тюремное искусство — ручные работы заключенных в Калмыкии
23 августа 2011, 17:11
Тюремное искусство — ручные работы заключенных в Калмыкии
На бой Бату Хасикова отправятся около 80 калмыцких фанатов
1 ноября 2012, 16:40
На бой Бату Хасикова отправятся около 80 калмыцких фанатов
Нацтеатр Калмыкии примет участие в фестивале "Южная сцена"
18 ноября 2013, 14:38
Нацтеатр Калмыкии примет участие в фестивале "Южная сцена"
ГИМС МЧС по РК провело более 200 рейдов и патрулирований водных объектов
Смотреть видео
6 августа 2015, 00:02
ГИМС МЧС по РК провело более 200 рейдов и патрулирований водных объектов
Председатель Народного Хурала встретился с журналистами из КНР
Смотреть видео
17 ноября 2017, 02:34
Председатель Народного Хурала встретился с журналистами из КНР
В Элисте сформирована сборная республики по художественной гимнастике
Смотреть видео
20 ноября 2017, 14:49
В Элисте сформирована сборная республики по художественной гимнастике
В Октябрьском районе началась уборка риса
Смотреть видео
12 сентября 2019, 15:14
В Октябрьском районе началась уборка риса
Ведутся работы по водоснабжению Элисты
Смотреть видео
13 сентября 2019, 18:48
Ведутся работы по водоснабжению Элисты
Госпиталь-обсерватор разворачивается на базе общежития № 8 Калмыцкого госуниверситета
Смотреть видео
22 октября 2020, 09:43
Госпиталь-обсерватор разворачивается на базе общежития № 8 Калмыцкого госуниверситета
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия