Верховный лама Калмыкии Тело Тулку Ринпоче поздравил жителей республики с Цаган Сар

"Дорогие братья и сестры!

Разрешите мне поздравить весь калмыцкий народ с праздником «Цаган сар», тибетцев с праздником «Лосар», бурятов с праздником «Сагаалган», тувинцев с праздником «Шагаа».

Сегодня первый день первого лунного месяца является важным буддийским праздником наших народов

Мы счастливы, что, несмотря на нынешнее трудное время, мы имеем возможность отметить этот праздник.

Вступая в Белый месяц, я искренне верю, что впереди нас ждут лучшие времена.

Пришло время всем нам через молитвы и позитивные мысли объединится на благо общины, народа и всего мира. Независимо от национальности и вероисповедания мы все являемся частью одной планеты и одного глобального сообщества и зависим друг от друга. Мы все заслуживаем счастья и счастье - это наше неотъемлемое право.

Давайте же начнем этот месяц с хороших и добрых поступков для накопления благих заслуг на благо всех живых существ. Давайте помолимся за медицинских работников, которые пожертвовали своей безопасностью ради нашего здоровья, помолимся за всех ушедших от нас и их семьи, за всех тех, кто потерял родных и близких. Помолимся за тех, кто продолжает страдать от войн, голода, болезней, изменений климата, насилия. Путь мир и доброта, любовь и сострадание, истина и справедливость торжествуют в нашей жизни каждый день! Пусть все живые существа обретут счастье и причины счастья

Сложив ладони, я желаю всем счастливого Белого месяца!

Ом мани падме хум" - говорится в поздравлении Верховного ламы Калмыкии Тело Тулку Ринпоче