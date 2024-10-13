Вчера, как сообщает пресс-служба правительства Калмыкии, Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями принял первых ребят из подшефного Антрацитовского района Луганской Народной Республики.

На лечение и реабилитацию в Элисту прибыли дети, состоящие на обслуживании в Антрацитовском комплексном центре социального обслуживания населения. В Элисте тепло встретили детей и родителей. Гостей разместили в отделении круглосуточного пребывания «Мать и дитя»

«В течение 14 дней дети с инвалидностью пройдут курс реабилитационных мероприятий на базе отделения «Мать и дитя». Необходимую поддержку получат и родители. Их обучат различным методикам, по которым они смогут продолжить занятия в домашних условиях», - рассказала и. о. заместителя председателя правительства Республики Калмыкия – министр социального развития, труда и занятости РК Марина Ользятиева.

Сегодня специалисты проведут медицинский осмотр детей, им будут назначены необходимое лечение и социально-медицинская реабилитация. Кроме этого, для детей и их мам запланирована интересная программа пребывания, которая позволит нашим гостям познакомиться с культурой и национальными традициями нашей республики.