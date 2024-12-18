Важные инициативы обсудили на заседаниях комитетов Народного Хурала

Сегодня в Калмыкии завершили свою работу заседания комитетов Народного Хурала (Парламента) Республики по промышленности, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи, по законодательству, по местному самоуправлению и противодействию коррупции, по делам семьи, здравоохранению, труду и социальной политике, по бюджету, налогам, экономической политике и предпринимательству, а также по образованию, культуре, информационной политике, туризму и спорту.

Участники заседаний обсудили проекты, направленные на реализацию государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов, защиты трудовых прав лиц, проходящих военную службу в период СВО, прав незащищенных слоев населения и другие важные инициативы.

А также обсудили проект постановления на назначение на должность заместителя председателя правительства РК – министра социального развития, труда и занятости республики. По повесткам дня были выслушаны все мнения, приняты во внимание все детали. Кроме этого, приняли во внимание отзывы на проекты федеральных законов и рекомендовали их к рассмотрению на шестнадцатой сессии Парламента, которая состоится завтра.