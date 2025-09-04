5 октября, 21:31
НовостиСобытие

В Яшкуле построят Мандалу Зелёной Тары.

Сегодня в райцентре монахи индийского монастыря Дрепунг Гоманг «Долкар Цедуб» провели буддийский ритуал, посвящённый богине долгой жизни Белой Таре (Цаһан Дәрк), целью которого является укрепление здоровья, продление жизни и избавление от негативных воздействий. А также приступят к возведению мандалы божества Зелёной Тары. Жители района могут созерцать многочасовую, требующую особой сосредоточенности работу. Ранее там священнослужители провели молебен, а также для верующих прочитали лекцию о карме.

