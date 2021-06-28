В Яшалтинском районе появится первый хурул

На месте будущего храма побывал Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и монахи Центрального Хурула - они провели обряд выкупа земли. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, идёт поиск подрядчиков. После чего сразу же приступят к заливке фундамента и начнут строительство. Предполагается, что внутри здания установят статую Будды и амулет Зелёной Тары, которые сейчас хранятся в музее Золотой обители Будды Шакьямуни. Примечательно, что инициатором строительства стал уроженец Калмыкии Борис Бельтинов, обеспокоенный тем, что Яшалтинский район остался единственным в регионе, где до сих пор нет хурула.